Anniversario legge Basaglia, Raggi: "Quasi 7 milioni di euro per i centri di salute mentale"

Per chi è affetto da problemi psichiatrici, il Comune di Roma ha stanziato quasi 7 milioni di euro. Fondi in parte già spesi in parte da utilizzare per progetti nel campo della salute mentale. A fare il punto sulle azioni messe in campo la sindaca Virginia Raggi, in occasione del 40esimo anniversario della legge Basaglia, prima importante riforma dell'assistenza psichiatrica ospedaliera e territoriale, con il superamento degli allo

"È importante non limitarsi esclusivamente al profilo celebrativo - scrive in un lungo post su Facebook - ma iniziare a parlare di proposte e attività, assicurando risposte operative in linea con gli insegnamenti che Basaglia ci ha lasciato in eredità". Quali sono in merito le competenze dal Campidoglio?

L’Amministrazione capitolina finanzia ai Dipartimenti di Salute Mentale (i DSM) delle Asl, responsabili della presa in carico delle persone con problemi psichiatrici, numerosi progetti che lavorano verso diversi obiettivi: costruzione di reti integrate tramite interventi che mettano al centro la formazione, il lavoro, la residenzialità e l’inclusione sociale.

E il Campidoglio, fa sapere Raggi, ha stanziato "6 milioni e 849mila euro per interventi di sostegno all’abitare (54 appartamenti a bassa intensità assistenziale), le attività culturali, sportive e per il tempo libero, le provvidenze economiche e i soggiorni di vacanza". E il lavoro "dei 27 centri diurni capitolini". "La cifra stanziata - prosegue Raggi - non è stata, però, spesa per intero, grazie a un’oculata razionalizzazione della spesa. Restano oltre 442 mila euro che abbiamo intenzione di utilizzare per azioni innovative. Insieme all’Assessora Laura Baldassarre stiamo ragionando sulla possibilità di avviare, in alcuni municipi, la sperimentazione di interventi a forte integrazione socio-sanitaria (nei Centri di Salute Mentale e nei Servizi sociali Municipali), basati su progetti individuali che rispondano ai bisogni specifici dei cittadini con disagio mentale, in particolare di sostegno alla persona, all’abitare e all’inserimento lavorativo".

Poi ancora "un'altra opzione su cui stiamo lavorando seriamente è quella di finanziare misure di sostegno all’avvio di impresa per gli utenti che si stanno formando nei Centri diurni. Sono tutte azioni già contemplate nel Piano Sociale Cittadino che stiamo scrivendo, colmando un buco di 14 anni". Insomma, i progetti nelle intenzioni ci sono e le risorse pure.

Anche se, è doveroso precisarlo, non sempre i servizi vengono erogati come si dovrebbe. Soprattutto per quanto riguarda il funzionamento dei centri diurni, strutture che accolgono utenti accompagnandoli sia nel percorso medico, con psicologi e psichiatri della Asl, sia in quello riabilitativo e risocializzante grazie al lavoro degli operatori di cooperative selezionate tramite appositi bandi di gara.

Sul territorio della Asl Roma1 si è risolta pochi giorni fa la mobilitazione dei lavoratori del consorzio il Sol.Co, in agitazione per i pagamenti in ritardo di sei mesi. Per fortuna l'accordo è stato raggiunto e l'interruzione del servizio, annunciata dalla coop a partire dall'11 maggio, è stata scongiurata. Ma resta da risolvere il nodo appalti. Da anni ormai l'azienda va avanti a suon di proroghe al servizio. L'ultimo bando è fermo in commissione.