Raggi esulta per il governo M5S-Lega: "Ho già sentito Di Maio"

Un governo amico. La sindaca Virginia Raggi tira un sospiro di sollievo. "Siamo contenti e molto ottimisti. Non vediamo l'ora che inizino a lavorare per avviare tutte quelle riforme che l'Italia aspetta da tempo" afferma, a margine della cerimonia in piazza del Campidoglio per l'assunzione di 350 nuovi vigili nella Capitale, ai giornalisti che l'hanno interpellata in merito.

Possono dirsi lontani, ormai, i tempi del botta e risposta con l'ex ministro Carlo Calenda, che per Roma aveva addirittura aperto un tavolo ad hoc. I rapporti con la prima inquilina del Campidoglio però si erano deteriorati quasi subito. "Da Calenda solo annunci e polemiche" aveva tuonato Raggi. "La sua amministrazione è morta" la replica dell'ex ministro dello Sviluppo economico.

Raggi può lasciarsi tutto questo alle spalle e può sperare di contare su un governo amico, più propenso ad ascoltare le sue richieste, soprattutto quelle economiche, soprattutto in tema di infrastrutture, a partire dalle metro C. A partire dal contratto con cui la formazione giallo-verde è arrivata al governo che annovera tra i suoi punti maggiori poteri per Roma Capitale. "Abbiamo lavorato tutti insieme per riuscire ad inserire nel contratto di governo l'attuazione dei decreti di Roma Capitale e credo che sarà una priorità su cui lavoreremo insieme" ha continuato la sindaca. L'intesa continuerà poi su immigrazione, diversi gli appelli della sindaca in merito alle difficoltà di gestione dei migranti, e sgomberi che da tempo il Campidoglio vorrebbe riprendere. "Se ho sentito Di Maio per fargli gli auguri? Assolutamente sì".