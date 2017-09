Raggi alla festa del M5S di Rimini: "Roma migliora, ma non lo raccontano"

"Io non mollo. Chiunque incontri mi chiede di non mollare e noi andiamo avanti a testa alta" lo ha detto la sindaca Virginia Raggi intervenendo dal palco della festa annuale del M5S che si sta tenendo a Rimini. "Nessuno racconta quello che stiamo facendo, ci vuole coraggio a raccontarlo. Roma era nel baratro e ora sta migliorando, come dimostrano le 254 slide che mostriamo al gazebo dei comuni, i 254 passi che abbiamo fatto per cambiare Roma". Poi ha agiunto: "Io amo Roma, è la mia città, ho rinunciato alla mia vita per Roma, perché ci credo".

Alla manifestazione, iniziata venerdì 22 settembre, anche molti consiglieri di maggioranza, dal capogruppo Paolo Ferrara a Monica Montella, Gemma Guerrini e Andra Coia. La sindaca è arrivata alla kermesse accompagnata dal vicesindaco Luca Bergamo.

All'arrivo della sndaca si è registraro qualche momento di confusione. Raggi si è fatta largo in una ressa di attivisti che non hanno mancato di lanciare qualche insulto ai giornalisti presenti.