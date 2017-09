Le 10 azioni di contrasto alla violenza sulle donne promosse dalla Regione Lazio

Il presidente della Regione Lazio Zingaretti fa il punto sulle azioni messe in campo dalla Regione Lazio per contrastare la violenza sulle donne

Nei primi 7 mesi del 2017 ci sono in Italia 11 stupri al giorno, secondo una stima di dati del Viminale. Per quanto riguarda Roma e il Lazio, nel 2016 gli accessi per violenza di genere (fisica, psicologica, economica) allo sportello donna San Camillo, uno dei centri più avanzati, sono stati 366; 16 per violenza sessuale.

Contro la violenza sulle donne “Occorre mobilitarsi. Oltre ad vicinanza e solidarietà alla donna vittima di volenza, e ad esprimere indignazione, che rischia di diventare retorica, siamo tra coloro che non si girano dall’altra parte”.

Con una conferenza straordinaria convocata all’indomani dell’ennesimo atto di violenza su una donna all’interno di un parco pubblico della Capitale, il presidente della Regione Lazio Zingaretti fa il punto sulle azioni messe in campo dalla Regione Lazio per contrastare la violenza sulle donne, e lancia un appello “affinché lunedì prossimo 25 settembre in tutte le scuole della nostra regione si organizzino almeno per un’ora l’avvio di attività didattiche sul tema della violenza contro le donne.” Che sia “non solo una presa di posizione ma l’avvio di un lavoro di mobilitazione culturale, sociale che va fatto, da rilanciare in occasione del 25 ottobre, giornata nazionale contro la violenza di genere. Le grande giornate di mobilitazione hanno un senso se diventano un punto di snodo, di raccolta, di rilancio, di chiamata al confronto su temi delicatissimi come quelli della violenza di genere. Per questo partendo da lunedì in tutte le scuole del Lazio vogliamo lanciar questa mobilitazione”.

Proposta ribadita anche da Massimiliano Smeriglio, che informa che in queste ore sono stati sentiti i dirigenti scolastici e il presidente dell’associazione nazionale dei presidi, per dare vita a una giornata di riflessione necessaria, sul femminicidio, sulla violenza di genere e sull’omofobia.

Dieci le azioni messe in campo dalla Regione Lazio, che ha approvato una legge innovativa sulla violenza di genere, e che sta valutando di incrementare le risorse per combatterla.

Ci sono 2,1 milioni a disposizione della rete delle strutture antiviolenza, il 50% a bando, per l’istituzione di 8 centri antiviolenza -5 nella provincia di Roma e uno ciascuno nelle province di Rieti, Latina, Viterbo- e di 3 case rifugio . Le strutture passeranno così da 14 a 25. L’altro 50% sarà destinato invece a finanziare le strutture esistenti, e a salvare dalla chiusura e dalla “burocrazia di Roma” i 3 centri antiviolenza che erano in capo alla Provincia.

Sono stati stanziati 2 milioni con bando pubblico per percorsi per l’autonomia di donne vittime di violenza per l’avvio di 200 percorsi di formazione e sostegno all’autonomia. I primi tre progetti sono già stati finanziati, e gestiranno circa 80 percorsi di formazione.

Sono stati stanziati 1,3 milioni per la rete anti-tratta, un progetto partito nel 2016, e che coinvolge 12 associazioni. 1, 6 milioni per progetti di prevenzione e contrasto della violenza di genere –sono giù partiti 15 progetti sulla prevenzione nelle scuole. Uscirà inoltre a breve un nuovo bando da 500mila euro per la promozione della cultura del rispetto. Si prevedono poi interventi innovativi rivolti a uomini autori della violenza, un finanziamento di 400mila euro per gli orfani delle vittime di femminicidio, non contemplato nel nostro sistema di welfare – già stanziati i fondi a favore di 16 ragazzi e ragazze.

Sono stati predisposti i percorsi rosa nei pronto soccorsi, ridisegnando le reti di accoglienza delle strutture sanitarie con percorsi particolari, che prevedono protocolli ad hoc per le vittime di violenza. Infine, la App 112 –Where Are U, collegata a sala operativa 112, che prevede anche la chiamata silenziosa che allerta il 112 tramite app.

A sostegno di comuni e prefetture sul tema sicurezza urbana la Regione Lazio mette in campo due importanti iniziative per un totale di 2,7 milioni: “Patto Lazio Sicuro” e “Sicurezza in Comune”.

“Tutti i provvedimenti annunciati – dichiara “sono figli della programmazione avviata con la legislatura, abbiamo sempre investito sul tema della violenza di genere, per esempio con le zone rosa e percorsi assistiti negli ospedali per donne vittime di volenza. Non c’è improvvisazione in questo appuntamento -aggiunge “è una chiamatala a raccolta, e il proseguimento del lavoro anche della Provincia E’ solo ulteriore voglia di dire che stiamo combattendo.”