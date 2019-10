Dai vertici del M5s l'attacco a Raggi: "Roma è un problema. Esperienza di governo difficile e faticosa"

"Roma e l’amministrazione restano un problema". Stavolta la stoccata arriva in casa propria, e a bocciare il M5s in Campidoglio pensa il ministro M5S dello Sport, Vincenzo Spadafora. Parole dure quelle pronunciate ieri a Omnibus su La7 dal big molto vicino al capo del Movimento Luigi Di Maio. "È un’esperienza dalla quale potevamo e dovevamo aspettarci molto di più" dice il ministro in merito appunto alla gestione della città da parte della sindaca e della sua squadra.

Certo, precisa Spadafora, "non è un problema personale della Raggi. E' un progetto politico guidato dalla Raggi ma in qualche modo siamo tutti corresponsabili come Movimento 5 Stelle". Resta il fatto che è la sindaca ad averci messo la faccia. "E' stata un'esperienza difficile e faticosa che non ha dato tutto quello che si aspettavano i cittadini ". Una stroncatura in piena regola. Un fuoco amico da cui Raggi, a dire il vero, si è sempre guardata le spalle. Da tempo isolata a palazzo Senatorio i suoi rapporti non sono idilliaci con il leader Di Maio e il suo entourage.

"Finalmente un'ammissione di colpa"

Le parole di Spadafora fanno da assist perfetto alle opposizioni. "La dichiarazione del ministro è un'illuminante ammissione di colpa sul fallimento della giunta Raggi e sul disastroso progetto politico sulla capitale da parte della giunta Cinque Stelle" commenta il deputato della Lega e coordinatore di Roma e provincia Claudio Durigon. Stessi toni dal Partito democratico. "Spadafora dice che la Capitale e la sua amministrazione sono un problema — dichiara il dem Stefano Pedica — io direi che sono un problemone, per questo ai grillini chiediamo un atto di responsabilità: la facciano dimettere e mettano fine a questa agonia". Idem per la deputata di Forza Italia Annamaria Calabria: "Da un esponente del M5S arriva finalmente un’ammissione di colpevolezza: la giunta capitolina è un problema. Gravissimo, va aggiunto. Se i grillini sono consapevoli del totale fallimento dell’esperienza Raggi al Campidoglio, non si ostinino a tenere in piedi una giunta disastrosa, la cui incapacità ha trascinato la Capitale in un livello di degrado mai visto. Conferma ne è lo sciopero di venerdì che paralizzerà la città".