“Grazie a nome di tutti”: il concerto della Polizia è dedicato agli eroi del Covid

Un concerto dedicato alle vittime del nuovo Coronavirus. Ma anche un omaggio musicale in onore degli operatori sanitari che hanno lavorato per contenere gli effetti del contagio. In piazza del Viminale, sabato 11 luglio, la Polizia di Stato è stata protagonista del partecipato appuntamento “Grazie a nome di tutti”.

Il concerto al Viminale

Il concerto, a cui hanno preso parte anche Claudio Baglioni ed il sassofonista Claudio Di Battista, è stato organizzato in una giornata simbolica. L’11 luglio del 1852 nasceva infatti il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. A distanza di 168 anni da quella data, attraverso la Banda Musicale, la Polizia di Stato ha ringraziato la battaglia senza pari che è stata ingaggiata da medici ed infermieri.

Il ringraziamento del Ministro degli Interni

All’appuntamento, cui ha preso parte il premier Giuseppe Conte ed il capo della Polizia Franco Gabrielli era presente anche il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. “Il coronavirus ha colpito duramente anche il personale delle Forze di polizia che, nella fase emergenziale, ha svolto anche una delicata attivita' di controllo a tutela della salute pubblica, mostrando il consueto equilibrio e senso responsabilita', sempre vicino ai bisogni e alle esigenze dei cittadini e, in particolare, alle persone vulnerabili ed in difficoltà” ha ricordato la titolare del Viminale, nel ringraziare “le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che, sui nostri territori, assicurano la convivenza civile e tutelano la sicurezza”.

Dedizione e senso dello Stato

“L'Italia ha superato mesi durissimi. L'ha fatto anche grazie alla forza, alla generosità e al sacrificio di tante donne e uomini che in questi mesi non si sono mai fermati - ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza “I medici, gli infermieri e tutti i professionisti del nostro Servizio Sanitario Nazionale, le Forze dell'Ordine, le Forze Armate, i lavoratori dei servizi pubblici essenziali e molti altri ancora, hanno illuminato e guidato con la loro dedizione e il loro senso dello Stato tutti gli sforzi degli italiani che sono rimasti a casa”. A loro è andato il ringraziamento del ministro. Presente all’iniziativa anche la sindaca Virginia Raggi che, nell'annunciare la propria partecipazione, ha ribadito la vicinanza "alle famiglie che hanno perso i propri cari" e la gratitudine anche del Campidoglio "ai medici e agli infermieri sempre in prima linea contro il coronavirus".