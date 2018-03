Villini storici, stop alle demolizioni: in arrivo vincoli dal Ministero 

"Verrà avviata l'istruttoria per l'apposizione di una serie di vincoli paesaggistici a salvaguardia dei villini di Roma del Novecento". Una buona notizia che arriva dal Mibact, annunciata dal segretario generale del ministero Carla Di Francesco. Quasi uno stop alle demolizioni dei villini storici, rese possibili dal Piano Casa della regione Lazio, che in primis hanno interessato a ottobre l'edificio liberty di via Ticino, a pochi metri dal quartiere Coppodè, raso al suolo tra le proteste della cittadinanza. Ieri la riunione alla quale hanno partecipato la Soprintendenza e l'associazione Italia Nostra, e la decisione di porre un freno all'operazione di ricostruzione edilizia.

Come spiegato dal segretario Di Francesco, verrà avviata una ricognizione a partire dalle aree di maggior pregio, e verranno definiti ambiti omogenei dal punto di vista paesaggistico per l'apposizione di vincoli "a salvaguardia dei valori urbani e storici delle testimonianze urbanistiche post unitarie e dei primi decenni del XX secolo presenti a Roma".

Di inizio febbraio la mozione votata all'unanimità dall'assemblea pubblica di Italia Nostra, con richiesta alle istituzione di "fermare la demolizione e la ricostruzione dell’edilizia storica di Roma, attualmente in atto nelle more del Piano Casa e successive normative, che producono gli stessi effetti nella nuova legge Rigenerazione Urbana". E un mese dopo la giunta capitolina ha approvato una memoria per la definizione degli ambiti territoriali entro i quali poter intervenire.