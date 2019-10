Firme in piazza contro la Raggi, la Sindaca al Quadraro risponde con le ville abbattute ai Casamonica

Sul palco di piazza San Giovanni, il centrodestra è tornato a criticare l'operato dell'amministrazione grillina. Di quella al governo del Paese, ma anche dei pentastellati che da tre anni sono alla guida della Capitale.

Le villette dei Casamonica

Mentre i volontari di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia raccoglievano le firme per chiedere le dimissioni della Raggi, la Sindaca si è recata in via del Quadraro dove, nel novembre del 2018, è andata in scena lo spettacolare sgombero di alcune villette abusive. Erano di proprietà della famiglia Casamonica ed il loro successivo abbattimento è diventato un simbolo del contrasto alla criminalità.

Il simbolo dell'impunità

"Qui sorgevano otto villini costruiti abusivamente dal clan Casamonica – ha dichiarato Raggi in un video, postato sulla propria pagina facebook - Ci hanno vissuto abusivamente per tanti anni. Troppi. Anni in cui i politici, di destra e sinistra, hanno voltato lo sguardo da un'altra parte. Quelle villette erano simbolo di illegalità e impunità. Io le ho abbattute".

La legalità a chiacchiere

La Sindaca ha usato l'episodio dell'abbattimento, per replicare alle critiche che le stavano arrivando da piazza San Giovanni. "Mentre c'è chi in questo momento straparla e chiacchiera in piazza noi siamo qui per far vedere la nostra risposta concreta alla criminalità. Cosa realmente stiamo facendo per Roma. Fatti non chiacchiere".

Le ricette di buon governo

L'ultima stoccata è per chi, negli anni, ha governato il paese. "Oggi sentiamo tanti politici che hanno ricette miracolose per Roma per l'Italia- ha aggiunto la Sincaca - quei politici che negli anni precedenti, nei decenni precedenti hanno governato l'Italia. E ci viene una domanda spontanea: ma se avete tutte queste ricette perchè non le avete applicate quando stavate governando? Perchè ci avete lasciato una città e un Paese in macerie? Noi le nostre responsabilità ce le prendiamo e andiamo avanti a testa alta, perchè la legalità è qualcosa che si costruisce giorno dopo giorno, un passo dopo l'altro".