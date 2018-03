A Villa Lazzaroni un centro d'ascolto per adolescenti: Raggi inaugura 'Scholè'

Uno spazio di accoglienza per ragazzi con fragilità dai 12 ai 18 anni. Un luogo dove socializzare, relazionarsi, crescere ma anche essere ascoltati. Si chiama 'Scholé' ed è stato inaugurato oggi a Roma dalla sindaca Virginia Raggi e dalla presidente del VII municipio, Monica Lozzi, nel centro di via Fortifiocca, grazie alla collaborazione dell'assessora municipale alle Politiche sociali, Veronica Mammì, e l'Asl Roma 2. Obiettivo del nuovo centro è quello di creare un dialogo permanente tra diverse istituzioni che a vario titolo hanno il compito di accompagnare il giovane nella crescita.

La struttura si articola su tre poli d'interesse: culturale e sociale, della formazione e dell'ascolto. Con il primo polo vedono la luce il Caffè Incontro, lo Spazio Letterario e i laboratori di Graffiti/Writing, Teatro e Movimento gestiti da educatori e maestri d'arte. I Maestri d'arte saranno affiancati dagli studenti delle scuole di secondo grado individuati per le attività di tirocinio e/o crediti formativi. Grazie alla sinergia con l'Asl saranno garantiti interventi sanitari specialistici e consulenze su tematiche come dipendenze, bullismo, educazione alimentare.

Per quel che riguarda la formazione, oltre alle sinergie tra Municpio, Asl e scuola, sono previsti laboratori di supporto allo studio, crediti formativi, alternanza scuola-lavoro e, in generale, interventi formativi e informativi. Infine il polo dell'ascolto. A coordinare uno spazio permanente sarà uno psicologo. A quest'ultimo il compito di intercettare 'gli esordi psicopatologici' dei ragazzi. Più in generale, l'ascolto sarà centrale per tutti quei ragazzi che desiderano ricevere chiarimenti, informazioni, suggerimenti su temi inerenti la propria salute e il proprio benessere psicofisico.

Nella stessa struttura di 'Scholè', infine, è stato inaugurato anche un nuovo centro antiviolenza che si aggiunge a quelli di recente apertura del Municipio VI (inaugurato l'8 marzo) e del Municipio VIII. Dall'apertura del centro il 12 marzo scorso, 18 donne tra i 21 anni e i 55 anni si sono rivolte al centro. I servizi assicurano supporto a vittime di maltrattamenti familiari, stalking, violenza fisica, verbale e psicologica in ambito familiare. Il centro sarà aperto almeno 5 giorni a settimana con un mumero telefonico attivo h24.

"Questo progetto" le parole di Raggi "è il risultato di uno sforzo da parte di tutti e di una sinergia tra gli enti interessati. Coinvolgendo vari e diversi livelli istituzionali produciamo un enorme valore aggiunto per un pezzo di città ampio e popoloso. Veniamo da un'epoca in cui le politiche erano frammentarie e ognuno pensava al proprio orticello. Il cittadino quando aveva un problema si scontrava subito con la difficoltà del non sapere a chi rivolgersi. Oggi stiamo cambiando questo trend e questo può essere un progetto pilota su cui puntare".

"Siamo profondamente felici ed orgogliosi per aver consegnato alla cittadinanza questi due spazi le cui attività saranno rivolte ad alcune delle categorie più fragili. Questi spazi rappresentano ulteriori due tasselli di un percorso avviato da tempo dalla nostra Amministrazione che porterà Villa Lazzaroni a diventare un polo socio culturale di riferimento per tutto il nostro territorio", sottolinea la presidente del Municipio VII Monica Lozzi.