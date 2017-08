Villa Pamphili, Raggi e Montanari: "Al via il restyling insieme al principe Doria"

Un percorso di riqualificazione per villa Doria Pamphili, con un tavolo tecnico per definire attività e strategie e riportare al lustro dovuto il parco monumentale più grande di Roma. Centottantaquattro ettari di verde abbandonati a sporcizia, abusivi, prostituzione. "Oltre a un forte impegno contro il degrado, si è deciso di istituire un tavolo tecnico insieme all'università Unisrita per definire le future attività all'interno del Parco" dichiara il Campidoglio in una nota stampa.

"È nostra intenzione riportate all'antico splendore non solo il Parco, ma anche le serre, questo per far sì che l'area diventi luogo di custodia della biodiversità" ha commentato la sindaca Raggi. Seguita dall'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari: "Tra gli impegni che dovranno essere concretizzati anche l'individuazione e la riqualificazione di un edificio che dovrà ospitare un centro di informazione e documentazione ambientale e attività internazionali realizzate in collaborazione con l'Università". E ancora "con i cittadini e le associazioni di volontariato attiveremo anche collaborazioni per il controllo del territorio. Infine, in tempi brevi, metteremo a dimora la prima pianta del Giardino dei Giusti".

Un planning di interventi e azioni decise a tavolino durante un incontro, comunica palazzo Sanatorio, "con il principe Marco Andrea Doria" discendente della nobile famiglia che unitasi ai Pamphilj nel 1671 diede origine ai Doria Pamphilj di cui il più grande parco di Roma è oggi testimonianza. Già impegnato in attività di volontariato per la pulizia del parco, è presidente dell'Unisrita, la scuola superiore internazionale di Santa Rita che ha avviato l'interlocuzione con il Campidoglio.

L'area però è stata espropriata negli anni '70 per volere dei romani che firmarono per annettere il bene a patrimonio pubblico. E l'incontro con Marco Andrea Doria suscita l'ilarità dei dem all'opposizione. "La sindaca Raggi non conosce la storia della sua città - dichiara l'ex presidente del XII municipio, Cristina Maltese - la villa è stata oggetto di un esproprio, invece di chiaccherare con il signor Doria si ricordi che i titoli nobiliari sono stati aboliti e che il principe ha lo stesso diritto di passeggiare nel parco che ha un normalissimo cittadino. Alla villa devono pensare la Sovrintendenza e il dipartimento Cultura e Ambiente". Idem l'ex minisindaco Fabio Bellini che commenta ironico sui social: "Siamo passati dal coinvolgimento dei cittadini alle chiacchierate col Principe. Spiegate alla Raggi che Villa Pamphilj è stata espropriata!".