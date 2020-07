Villa Ada, abbattuti i pini sopra il laghetto. La rivolta delle associazioni: "E' deserto che avanza"

Alberi abbattuti a Villa Ada. Nello storico parco del Salario è in corso un'operazione di messa in sicurezza delle alberature che porterà al taglio netto di venti pini, "secchi e quindi a rischio caduta" - spiegano dal Campidoglio.

Alberi abbattuti a Villa Ada: via 20 pini "a rischio"

"Si tratta di piante a fine ciclo vegetativo, molte delle quali già segnalate durante il monitoraggio effettuato nel 2018. L’intervento è ormai in via di ultimazione e mira a garantire l’incolumità di cittadini e turisti che ogni giorno frequentano una delle ville più belle della capitale, un polmone verde di 160 ettari" - ha sottolineato l'assessora al Verde di Roma Capitale, Laura Fiorini.

La riforestazione di Villa Ada

La promessa alla città è quella che all'abbattimento degli alberi di Villa Ada seguirà una riforestazione: già finanziati due progetti che, "entro marzo 2021", porteranno alla piantumazione complessiva di oltre 300 alberi. "Si tratta di un progetto partecipativo che mira a rimpiazzare le alberature perse all’interno di Villa Ada, (molti abbattimenti furono effettuati dopo la nevicata del 4 febbraio 2012) e di un appalto di fornitura e messa a dimora di alberi".

Interventi che verranno effettuati nel periodo idoneo per mettere a dimora le piante, che va da ottobre a marzo. "Il nostro obiettivo è quello di valorizzare ulteriormente un’oasi verde di grande pregio per ricchezza di biodiversità e valenza storica attraverso un’importante opera di riforestazione, attesa da anni, che - ha concluso Fiorini - avrà molteplici ricadute positive sui tanti fruitori della villa, dai bambini agli anziani".

Protestano le associazioni

Ma le associazioni ambientaliste parlano di "deserto che avanza" temendo che la sostituzione degli alberi abbattuti a Villa Ada non avverrà mai. Dito puntato anche contro le modalità e i lasciti dell'operazione in corso.

"L'estate non ferma le motoseghe che stanno proseguendo nell'opera di trasformazione in assolato deserto della collinetta di pini (con il destino segnato dalla X rossa del monitoraggio) che faceva da sfondo al lago superiore di Villa Ada. Abbattimenti - dice l'Osservatorio Sherwood - eseguiti anche maldestramente, con tronchi fatti precipitare su altri alberi e grandi rami spezzati rimasti pericolosamente in bilico. Per non parlare delle cataste di legname, che possono trasformarsi in facile esca per gli incendi".

Sradicato albero in memoria di Fabrizio Forquet

"Scalzato dal terreno e travolto come colpo di grazia durante le maldestre operazioni di abbattimento dei pini" anche l'acero rosso messo a dimora nel giugno 2017 in ricordo di Fabrizio Forquet, giornalista del Sole 24 Ore scomparso il 2 aprile 2016 a 48 anni. Un albero voluto a Villa Ada dalla famiglia. "Lo scempio della memoria"