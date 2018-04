VIII municipio, centrosinistra prepara i gazebo: alle primarie sfida Foschi-Ciaccheri

Ad un anno dalle dimissioni del presidente Paolo Pace il Municipio VIII torna al voto: a Garbatella, come a Montesacro, si voterà il 10 giugno. Al ritorno alle urne, invocato a più riprese da tutti gli schieramenti politici, mancano appena due mesi così sul territorio e nelle direzioni dei partiti si lavora a programmi e campagna elettorale. Tappa intermedia per il centrosinistra le primarie di coalizione: la data scelta è quella del 28 aprile.

Le primarie del centrosinistra nel Municipio VIII

A sfidarsi saranno il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi, e l'ex consigliere della Garbatella, Amedeo Ciaccheri, animatore di Super8. Non è poi da escludere la presenza tra gli aspiranti candidati presidente di Ferdinando Bonessio, esponente dei Verdi.

"Dopo la disastrosa esperienza grillina durata meno di un anno, dopo il commissariamento della Sindaca, finalmente i cittadini tornano a scegliere democraticamente il proprio governo. In un territorio in cui partecipazione, memoria, inclusione sociale e attenzione alla persona sono sempre stati valori fondanti del governo locale, queste elezioni segnano un cambio di passo importante. Uniti per l'VIII: le forze che hanno sostenuto Nicola Zingaretti e le esperienze civiche che fanno vivere i nostri quartieri si mobilitano insieme per ridare dignità al nostro Municipio" - ha scritto in una nota la coalizione di Sinistra volenterosa di dare al proprio progetto di governo "un nome che guidi il territorio verso il riscatto".

Spazio dunque ai gazebo e alla consultazione dei cittadini, nessun nome calato dall'alto "sarà la partecipazione - scrivono dalla Sinistra - a definire il campo di azione delle nostre politiche: dal contributo di tutti ripartiremo per costruire un nuovo laboratorio per Roma".

Si vota anche in III: Pd alla ricerca della quadra

In alto mare ancora la coalizione di centrosinistra in Municipio III: anche il Montesacro infatti, dopo la sfiducia dell'Aula all'ex presidente grillina Roberta Capoccioni, tornerà alle urne. La coalizione deciderà la prossima settimana, ma con molta probabilità le primarie si terranno nella stessa data dell'VIII.

Il Pd è alla ricerca della quadra: in tanti indicano Paola Ilari, segretaria del Pd del Municipio III, come nome da spendere. La Ilari, renziana, potrebbe bilanciare la candidatura più "zingarettiana" di Enzo Foschi, a Garbatella. Profilo civico, "forte e rappresentativo", quanto insegue invece l'ala più a sinistra del Pd che però sui possibili nomi ancora tace.