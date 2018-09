Scarica mobili in strada, filmato e multato. La Sindaca: "Segnalate, incivili restano minoranza"

Contrasto agli "zozzoni" tramite foto e riprese. Dopo la multa all'uomo immortalato a scaricare i frigoriferi a Tor Bella Monaca, una video segnalazione inoltrata alla Polizia Locale ha permesso di rintracciare e sanzionare un altro incivile reo di aver scaricato vecchi mobili accanto ai cassonetti di via di Vigna Stelluti, nel cuore del Municipio XV.

Incivile a Vigna Clara: filmato e multato

Lo "zozzone" di Roma Nord è stato ripreso da una passante durante lo sversamento degli ingombranti: inquadrata la targa dell'auto utilizzata per il trasporto del mobilio consunto, per la Polizia Locale scovare il responsabile è stato un gioco da ragazzi. Trovato e multato.

Il video sul profilo della Sindaca Raggi

A pubblicare le immagini, ringraziando l'autrice della segnalazione, la sindaca Virginia Raggi sul proprio profilo Facebook: "Un’altra video-segnalazione che ci permette di individuare e multare un “incivile”. Questa persona avrebbe potuto portare i rifiuti presso un’isola ecologica o chiederne il ritiro gratuito presso la sua abitazione alla Ama che gestisce la raccolta degli ingombranti a Roma. Non l’ha fatto e ha sporcato la nostra città. Una cittadina, però, si è armata di cellulare, ha ripreso la scena e l’ha inviata alla Polizia Municipale di Roma Capitale che ha effettuato i controlli e multato l’incivile. Voglio soprattutto ringraziare questa persona perché ha fatto capire che gli 'incivili' restano una minoranza. Denunciare questi atti - ha scritto la Sindaca - significa assolvere al proprio dovere di cittadini".

Da qui l'invito ai romani a "non avere timore di essere derisi da chi critica questi filmati: chi denuncia compie un servizio per la città e tutti i suoi cittadini, aiuta a tenere più pulita Roma".

A Roma Nord centro Ama chiuso da maggio

Netta da parte del Campidoglio la condanna del gesto, avvenuto a pochi chilometri dall’isola ecologica di Ama in via Battistini: centro che, insieme a quello in zona Campi Sportivi, sopperisce all'assenza di quello de La Storta, unico del Municipio XV, chiuso dal 18 maggio scorso per lavori.

L'invito della Sindaca: "Segnalate gli incivili"

"Grazie alle segnalazioni dei cittadini, stiamo individuando e multando un gran numero di incivili. Si tratta di una partecipazione attiva al controllo del territorio che si sta sempre più intensificando, anche con foto e video, e che si aggiunge al lavoro svolto ogni giorno sul territorio dalla Polizia Locale e dalle forze dell’ordine per contrastare ogni tipo di reato ambientale. Per questo - l'invito di Raggi - vi chiedo di continuare a inviare le vostre segnalazioni senza paura di essere derisi. Insieme possiamo cambiare Roma".