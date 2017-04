Vigili, Ugl: "Scandalosa e pericolosissima fuga di notizie"

"Scandalosa e pericolosissima fuga di notizie". L'Ugl Polizia Locale non usa giri di parole per commentare due notizie che nelle ultime 24 ore hanno interessato il corpo di via della consolazione. Parliamo della vicenda del ritrovamento della scritta in arabo sul cartello di sequestro di un centro islamico e della notizia dell'indagine del Comune sugli straordinari dei vigili dello Spe.

Scrive l'Ugl in una nota: "Dalla notizia dell'Ansa era possibile dedurre come l'Ansa stessa fosse in possesso di una nota della Polizia Locale sull'argomento. Oggi poi il colpo di grazia. Su un articolo apparso su un noto quotidiano romano, sul tema delle ore di straordinario lavorate dal gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale, l'autore dell'articolo si dichiara in possesso di documenti attestanti i servizi, turni di riposo (e conseguentemente nomi) dei singoli agenti".

Milani non ci sta e dichiara: "Scandalosa e pericolosissima per la stessa incolumità degli agenti la fuga di notizie che dovrebbero rimanere riservate, circa le delicate attività di servizio svolte dai caschi bianchi romani. Al di là dell'opportunità di "sputtanare" delicate attività svolte in collaborazione con altre forze, quali ad esempio i controlli sui centri di preghiera islamici non autorizzati, ancor più vergognoso appare diffondere informazioni circa identità, orari e posti di servizio di personale impegnato quotidianamente nel contrasto alle attività illecite nei campi nomadi, nella lotta ad I clan che li gestiscono ed in attività di indagine delegata, spesso dalla stessa DDA. È a rischio l'incolumità personale degli stessi colleghi, invitiamo il Comando ad aprire immediatamente un'indagine interna per fermare "la Talpa".

Il coordinatore Ugl specifica: "Dietro queste pericolose esternazioni oltretutto, si cela una "non notizia", perchè I colleghi che per aderire allo straordinario usufruiscono dei giorni di riposo, significa che quei giorni e quelle ore di riposo, le hanno maturate, lavorando, non retribuiti, oltre gli orari di servizio in precedenza".