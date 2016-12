Ad Amatrice anche a Natale: 20 vigili di Roma in missione sui luoghi del terremoto

Natale ad Amatrice per venti agenti della polizia locale di Roma Capitale. Sette donne e tredici uomini hanno rinunciato alle feste in famiglie per aggregarsi al diciottesimo contingente in partenza dall'Urbe verso i luoghi colpiti dal terremoto dello scorso 24 agosto. Come per i diciassette precedenti saranno impegnati nell'attività di fluidificazione del traffico, lì dove ci sono strade ancora non percorribili; effettueranno servizi di pattugliamento anti sciacallaggio e attività di scorta. Il tutto su base volontaria. Chi è in questi giorni ad Amatrice infatti ha scelto autonomamente di partire, firmando un foglio di adesione a questo progetto di aiuto verso le popolazioni più colpite dal sisma.

"Per me è il terzo terremoto", racconta Marco Mossi, dirigente sindacale Sulpl. "Sono stato in Umbria e l'Aquila. Lo sento quasi come un dovere morale". Qui tra queste terre martoriate, gli agenti passeranno il Natale lontano dalle famiglie. "Quando si è presentata la possibilità", spiega Mossi, "non ci ho pensato due volte. L'ho sentito come un dovere morale partire, per stare vicino a quella che sento un po' come la mia gente". Come lui gli altri agenti. "Abbiamo deciso di non fare regali in famiglia", spiegano. "Quando torneremo, abbiamo deciso di portare prodotti locali, per aiutare la popolazione locale".

Dieci ore di servizio al giorno, organizzati su due turni, dalle 7 di mattina fino a sera, sempre a disposizione della gente locale. "Alla gente basta la nostra presenza", confessa il dirigente sindacale. "Si percepisce che per loro vedere le nostre divise, come quelle dei colleghi di altri città, significa avere a fianco l'istituzione ed è tantissimo".

Ad Amatrice hanno trovato le macerie "delle case e dell'anima", raccontano ancora gli agenti. "Tanta gente trascorrerà il Natale fuori casa, in strutture che non sono le loro. Tanti non festeggeranno perché piangono dei morti. Le ferite sono evidenti e la nostra presenza serve anche a lenirle".

Un riscatto per il corpo di polizia locale, dopo la vicenda del Capodanno 2015. Mossi però non la vede così: "Personalmente non ho proprio in mente quella vicenda che si è poi rivelata essere una bolla di sapone. Il nostro impegno c'è stato prima e ci sarà anche in futuro. Ci siamo sempre stati anche per altri eventi simili e continueremo ad esserci. E' il nostro lavoro, non ci siamo mai sottratti e mai ci sottrarremo".