Vigili, fine della tregua: scatta la protesta dei sindacati contro l'amministrazione Raggi

Il tormento di tutti i sindaci di Roma torna a farsi sentire. I vigili, dopo un anno e mezzo di pace, tornano a protestare contro l'amministrazione capitolina. E' stato infatti indetto lo stato di agitazione da parte di Cgil, Uil e CSA. Una lettera con tanto di rivendicazioni e richiesta al Prefetto di un incontro per "raffreddare" la protesta. Prossime tappe le tanto temute assemblee e, in ultima ratio, lo sciopero. Nel frattempo però si può dire che si tratta del primo strappo di una categoria sinora tenuta a bada dall'amministrazione.

Merito soprattutto della risoluzione della vicenda del salario accessorio e degli avanzamenti di categoria, uno dei primissimi passi dell'amministrazione, consapevole che senza il consenso dei propri dipendenti sarebbe stato difficile comandare. Ora però qualcosa sembra essersi rotto e i sindacati vanno allo scontro.

Dieci i punti contestati, elencati nella lettera per lo stado di agitazione. Eccoli di seguito, come contenuti nella procedura di stato d'agitazione.

1 - la cronica carenza di Risorse Umane del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale che già di per se inevitabilmente crea ricadute sulla tenuta dei servizi resi;

2 - le condizioni operative dell’attività degli appartenenti al Corpo presso i campi nomadi, espletata in condizioni igienico-sanitarie assolutamente critiche già oggetto, in diversi casi, di specifiche denunce ai servizi della ASL competenti. In più di un’occasione in tali campi è stata riscontrata la presenza di ratti e di vere e proprie discariche e vi sono stati episodi di malattie infettive (scabbia) contratte dal personale in servizio;

3 - l’inadeguatezza dei dispositivi di protezione Individuale forniti agli operatori impegnati presso i campi nomadi e in altri servizi (es. personale viabilista, autista e motomontato), svolti il più delle volte con vestiario assolutamente inadeguato (scarpe, cinture, etc);

4 - le ricadute in termini di sicurezza personale degli operatori, impiegati frequentemente in servizi continuativi h24 di presidio presso postazioni a rischio (es. campi nomadi), in un numero di 2 o 3 operatori a turno, lasciati isolati in zone periferiche del territorio, anche in orario notturno, con conseguenti effettivi episodi di aggressione verbale o fisica subita, anche a causa di un rapporto numerico insufficiente e dell’assenza di protocolli assolutamente idonei a far fronte a situazioni di emergenza;

5 - le numerose note inviate all’Amministrazione in proposito rimaste irresponsabilmente inevase. Nell’unica riunione ufficiale avuta sull’argomento campi nomadi convocata dal Comando del Corpo la parte datoriale aveva peraltro ammesso che le attuali modalità di intervento legate al presidio h24 dei campi non era la modalità di intervento che stava producendo i risultati migliori in termini di efficacia;

6 - l’adozione illegittima di diversi capi di vestiario, senza l’ obbligatorio parere sui capi adottati in capo alla Commissione Vestiario del Corpo. Dopo due convocazioni della Commissione, prive di valenza effettiva, il Comando del Corpo ha continuato ad acquistare capi di vestiario violando quanto previsto in merito dal Regolamento del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, con possibile dispersione di risorse economiche o errato utilizzo delle stesse.

7- il frequente utilizzo di personale della Polizia Locale di Roma Capitale in attività che sembrano più ricadere nell’alveo dei servizi legati all’ordine pubblico invece che in servizi istituzionali come accaduto durante la visita del Presidente Erdogan a Roma; utilizzo che rischia di creare situazioni conflittuali – assolutamente non auspicato dalle scriventi OO.SS. – con altre forze di Polizia, in violazione dei protocolli esistenti sulla Sicurezza Integrata;

8 - l’acquisto e assegnazione di veicoli di servizio assolutamente inidonei all’espletamento dei compiti istituzionali cui deve adempiere, su tutto il territorio, il personale del Corpo; nonché del mancato acquisto di motoveicoli indispensabili per specifiche esigenze di servizio;

9 - l’impiego del personale nelle attività di sgomberi effettuati con una programmazione superficiale e pressapochista, che troppo spesso ha portato a rischio l’incolumità fisica degli operatori in assenza di protocolli operativi adeguati.

10 - l’assenza di una costante interlocuzione con la parte politica deputata da Legge Quadro sulla Polizia Locale (L. 65/1986), conseguente alla scelta della Sindaca Raggi di avocare a se la delega sulla Polizia Locale, rimanendo responsabile unica delle politiche adottate dall’Amministrazione sulla Polizia Locale di Roma Capitale. Scelta legittima, ma di fatto proibitiva in termini di confronto effettivo, data l’intensità e la rilevanza degli impegni istituzionali in capo alla stessa Sindaca;