Vigili, l'ex comandante Diego Porta vince il ricorso: "Va reintegrato"

Due Papi ed anche due comandanti generali dei vigili urbani. Il Tribunale del lavoro ha accolto il ricorso presentato dall'ex comandante generale della Polizia locale di Roma Capitale, Diego Porta, contro l'ordinanza con la quale nel marzo dello scorso anno gli veniva revocato l'incarico anticipatamente e che sanciva la nomina di Antonio Di Maggio al vertice di via della Consolazione. Nell'ambito di quelle rotazioni dei dirigenti, Porta fu messo a carico della Protezione civile capitolina che già seguiva ad interim da capo dei vigili.

Silurato a metà del suo mandato (tre anni, come da contratto, ndr), Porta aveva presentato ricorso. Posto a capo del dipartimento della Protezione civile di Roma Capitale, si è ritrovato a percepire uno stipendio più basso, poco meno di mille euro al mese. Da qui la decisione di presentare ricorso e di chiedere il reitengro. "Il Tribunale", si legge in una nota dell'Associazione nazionale tra comandanti ed ufficiali dei corpi di polizia municipale. "ha disposto il reintegro di Porta allo stesso incarico o a ruolo equivalente nonchè il risarcimento del danno patrimoniale". Il giudice ha riconosciuto in sostanza l'illegittimità della revoca anticipata di un incarico che ha durata triennale.

Cosa accadrà adesso? Difficile, per non dire impossibile, pensare a ribaltoni. L'attuale comandante Di Maggio gode della massima stima dei vertici del Campidoglio e non c'è l'intenzione di tornare indietro su nomine e uomini scelti. La scappatoia è riconoscere a Porta le spettanze economiche.

Diego Porta, nel frattempo, a capo della Protezione Civile, ha lavorato al nuovo regolamento della Protezione civile. Un documento storico, giunto dopo anni di vuoto. Un successo anche e soprattutto suo, in un dipartimento dove è riuscito a mettere ordine e a farsi stimare da dirigenti e lavoratori.