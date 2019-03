Campo Rom di via Candoni: al via la vigilanza h24 della polizia locale

Tra le baraccopoli spesso al centro delle cronache c'è sicuramente quella di via Candoni. Il campo di Magliana, situato nei pressi di un deposito Atac, da tempo è oggetto di proteste di cittadini e politici del territorio.

Anche qui la piaga dei roghi tossici tiene banco ed anche qui, negli ultimi giorni, sono partite le bonifiche nelle aree adiacenti ai campi. Una volta terminati gli interventi da parte dell'Ama, la Polizia Locale garantisce un servizio fisso di vigilanza h24.

Durante tutto l'arco della giornata viene inoltre effettuato il controllo accurato dei veicoli in accesso ai campi sia ai sensi del Codice della Strada che, soprattutto, per verificare che non vengano introdotti rifiuti di alcun genere. Dopo Lumbroso, Salone, La Barbuta, Salviati, dalla scorsa notte è attivo anche nel campo autorizzato di Candoni il servizio di vigilanza h24.