VIDEO | La “Woman march” torna a Roma, Asia Argento: "Berlusconi ha lobotomizzato questo Paese"

Una manifestazione colorata, scandita dalle canzoni e dagli slogan quella che si è svolta stamattina, sabato 20 gennaio, a piazza Santi Apostoli, organizzata dal movimento femminista internazionale a cui ha partecipato anche l’attrice Asia Argento.

Lla manifestazione, organizzata da “American Expats for Positive Change” e il movimento #MeToo, ha voluto riaffermare quelle posizioni in difesa della donna che li ha visti nascere un anno fa e in grado di radunare persone di ogni età, colore, religione, gender e orientamento sessuale per “celebrare l’eguaglianza, la diversità e il progresso”.

Una iniziativa che si è quindi arricchita di testimonianze dirette di chi da anni lotta contro a violenza di genere e per la parità dei sessi. Tra gli oratori anche Asia Argento: “Quello che è accaduto a me, le offese dopo che ho avuto il coraggio di denunciare lo stupro che ho subito anni fa, ha mostrato quanto questo Paese sia indietro - dice - di come anni di berlusconismo abbiano invaso la mente delle persone con un virus che pone le donne dello spettacolo dentro un certo modello. Che è normale per noi subire certe cose. E’ ora di dire basta, contro gli abusi di potere degli uomini, contro l'oggettificazione delle donne". E durante il suo intervento dal palco: "Basta con quel porco di Berlusconi, dobbiamo impedire che torni al potere, questo porco”.