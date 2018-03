VIDEO | Le scuole di Roma in corteo per ricordare le vittime della mafia: "Accanto a Libera"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Studenti di tutte le età, dall’università fino ai piccoli alunni delle medie e delle elementari. Tante le scuole e le organizzazioni studentesche che hanno aderito al corteo organizzato da Libera stamattina, mercoledì 21 marzo, e che ha attraversato il quartiere Esquilino di Roma per poi concludersi nei giardini di piazza Vittorio

Partenza alle 9 da piazza dell’Esquilino per poi raggiungere piazza Vittorio Emanuele II, passando da via dello Statuto. Tra loro anche la presidente del I municipio, Sabrina Alfonsi.

Un breve percorso. Il necessario per far dire direttamente dalla voce dei più giovani “via la mafia dallo Stato”, ma anche per celebrare così la “Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” organizzata dall'associazione Libera a livello nazionale, e giunta alla sue 23esima edizione, . E proprio nei giardini di piazza Vittorio si è tenuto il momento più importante: la lettura dei nomi delle oltre 900 vittime delle organizzazioni malavitose e le testimonianze dei famigliari di chi ha perso la vita proprio a causa del suo impegno di lotta alla mafia.