VIDEO | Conte bis, per Raggi il governo col Pd avrà benefici per Roma: dai rifiuti ai poteri speciali per la Capitale

Dal tema dei rifiuti a quello dei poteri speciali per Roma Capitale. Virginia Raggi guarda al governo Conte bis, e all’alleanza con il Partito democratico di Nicola Zingaretti, e si dice fiduciosa. Su tutto, per quanto riguarda la questione dei rifiuti, nuovamente a rischio emergenza raccolta: “La collaborazione è importante perché Ama raccoglie ma deve avere gli impianti in cui conferire - dice la sindaca Raggi -, sono assolutamente fiduciosa che la Regione non ci farà mancare il loro apporto”.

E sui poteri speciali per Roma Capitale: “Una cosa che discuto con ogni governo che si è succeduto e per la quale ho trovato dialogo solo con Conte - dice la prima cittadina -, credo che serva un tavolo di giuristi per fare una riforma istituzionale, lontana dai giochi politici di qualcuno. Questo è a beneficio di tutto il Paese, non solo per Roma”.