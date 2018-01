VIDEO | Le speranze dei romani per il 2018: più pulizia e trasporti efficienti. Appello alla Raggi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Anno nuovo, vita nuova anche a Roma?". E' quello che abbiamo provato a chiedere ai romani stamattina, martedì 2 gennaio, per capire quel'è, secondo loro, la priorità che il Comune dovrebbe avere nel 2018.

Pulizia e trasporto pubblico. Queste sono senza dubbio le due tematiche centrali tra gli intervistati. Ma non mancano gli appelli diretti alla sindaca, Virginia Raggi: "Svegliati", "Se non ce la fai vattene", ma anche "Raggi, spero tu sia un raggio di sole per questa città".