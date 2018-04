VIDEO | Spelacchio, la seconda vita parte dalla Val di Fiemme: "A giugno torna a Roma"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Spelacchio è tornato a casa. Nella segheria della Magnifica comunità di Fiemme, in Trentino, è iniziata la lavorazione del tronco dell’albero di Natale di Roma che, da piazza Venezia, è stato poi raccontato e deriso da tutto il mondo

La “favola di Spelacchio”, non si è quindi conclusa con lo smantellamento dopo le feste natalizie: “Abbiamo chiesto al Comune di Roma di poterlo riportare qui in Trentino per trasformarlo in una ‘Baby Little Home’ - racconta Stefano Cattoi, amministratore unico della segheria della Magnifica comunità di Fiemme -, questo perché il legno può avere più vite, e come omaggio a questo Abete Rosso a cui noi dobbiamo davvero molto”.

E se con il suo arrivo nella Capitale, il nome Spelacchio gli fu attribuito come sfottò per i suoi rami ritenuti appunti un po’ “spelacchiati”, oggi in tutto il territorio della Magnifica, questo nome indica una storia di orgoglio per un’intera comunità e filiera del legno che da secoli fa della propria foresta una virtù economica e ambientale. Spelacchio infatti arriva da un bosco certificato Pefc, gestito quindi secondo il principio di sostenibilità ambientale e di rispetto per l’ecosistema in cui sorge. “Spelacchio aveva circa un secolo di vita, è sopravvissuto ad una frana della Val Cadino - spiega Antonio Brunori, segretario generale di Pefc Italia, davanti alla ceppaia di Spelacchio, nel punto in cui fu reciso -. Al suo posto sorgeranno altri dieci Abeti Rossi, seguendo il ciclo naturale della vita”.

A giugno è previsto il suo ritorno nella Capitale sotto forma di Baby Little Home, prima ad essere allestita fuori dal territorio trentino. Una casetta di legno a sostegno delle mamme, dove potranno trovare un luogo sicuro in cui cambiare e allattare i propri bambini: “Fa parte di un progetto più ampio di sostegno alle famiglie che la provincia autonoma di Trento porta avanti da diverso tempo - continua Cattoi - ci è sembrato il modo migliore per celebrare Spelacchio”.