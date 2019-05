VIDEO | “Bye Bye Raggi”, in pochi al sit in di protesta: “Sindaca debole, non rappresenta più i romani"

Il tentativo è quello di rappresentare le più gravi vertenze della città: dalle fermate della metro A chiuse, al nuovo stadio della Roma, passando per situazione dei dipendenti della Multiservizi. I giovani promotori della manifestazione “Bye Bye Raggi”, convocata dalla rete a piazza della Repubblica per chiedere le dimissioni della prima cittadina della Capitale, raccoglie però poco consenso.

Poche decine le persone che hanno scelto di aderire al sit in di protesta: “Questo indica che dobbiamo lavorare ancora di più, strada per strada - dice Francesco Di Giovanni, promotore della protesta -, noi abbiamo deciso di iniziare un percorso di mobilitazione, assolutamente apartitico, perché ci rendiamo contro che c’è bisogno di rialzare al testa e la voce. Raggi non ci rappresenta, si è dimostrata una sindaca troppo debole”.

Accanto a loro, tra gli altri, il Partito democratico con il segretario romano Andrea Casu, i Giovani democratici e il comitato spontaneo dei commercianti “Riaprite la fermata Repubblica”. Ma di cittadini, di romani, pochi.