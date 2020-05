VIDEO | Silvia Romano è libera, l'arrivo a Roma tra abbracci e sorrisi: "Sono stata forte"

"Sono stata forte e ho resistito". Queste le prime parole di Silvia, liberata a 30 chilometri da Mogadiscio, in un'operazione dell'intelligence scattata la notte scorsa e atterrata alle 14 del 10 maggio a Roma, all'aeroporto Pastine di Ciampino.

Silvia Romano che lavorava come cooperante in Kenya per la onlus marchigiana Africa Milele, era stata rapita nel poverissimo villaggio di Chacama, a circa ottanta chilometri dalla capitale Nairobi. Prelevata con forza da un gruppo di uomini armati di fucili e machete. La polizia locale aveva ipotizzato una pista interna, ossia un rapimento ad opera di criminali comuni a scopo di estorsione, magari anche con la possibilità che la ragazza venisse venduta oltre confine, in Somalia, ai jihadisti di al Shabaab.

Tre dei responsabili del blitz erano stati arrestati e dalle indagini, portate avanti in Italia dalla Procura di Roma, era in effetti emerso che la ragazza potesse essere stata trasferita in Somalia subito dopo il sequestro: un trasferimento lampo organizzato da un gruppo islamista legato al Al-Shabaab che aveva fornito alla banda di criminali comuni kenyoti, autori materiali del sequestro, denaro e mezzi. Queste informazioni erano emerse un anno dopo il sequestro, nel novembre scorso, e da quel momento non era trapelato più nulla. Appena sarà in Italia, Silvia Romano verrà ascoltata dai pm della procura di Roma che sulla vicenda hanno avviato un'indagine per rapimento a scopo di terrorismo.

La ragazza sarà ascoltata nel pomeriggio dal pm Sergio Colaiocco e dagli ufficiali dell'antiterrorismo del Raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei Carabinieri nella caserma dei Ros della Capitale. Il colloquio con i pm verrà effettuato nel rispetto delle normative legate all'emergenza legata al coronavirus.

(Il video è un estratto della diretta facebook della pagina di Luigi Di Maio)