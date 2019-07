VIDEO | Sgombero di Primavalle, l’assessora Baldassarre: "Assistenza strutturale di un anno alle famiglie"

Abbiamo intercettato Laura Baldassarre, assessora alle Politiche sociali del Comune di Roma, mentre si dirigeva all’interno di uno dei centri destinati all’accoglienza delle famiglie sgomberate, lunedì 15 luglio, dallo stabile occupato di via Cardinal Capranica.

“Sono venuta a vedere come stanno - dice Baldassarre-, Roma Capitale ha fatto un enorme sforzo ed è riuscita a garantire assistenza strutturale a 145 persone”. Durata? “Un anno, ma possono diventare due”. Ma nel futuro potranno avere una casa? “Molti sono in graduatoria per un alloggio popolari, valutiamo anche i Sassat”.