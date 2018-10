Scooter sharing, la flotta di eCooltra sale a 440 mezzi. Ecco il nuovo modello elettrico

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Due le novità principali: l’aumento dei mezzi su strada nella Capitale (si passa da 170 a 440 entro i mesi di novembre), l’introduzione di uno scooter completamente elettrico e fabbricato da un’azienda di Vicenza, Askoll. "Siamo molto contenti di come Roma ha risposto in questi 18 mesi al nostro servizio - dice il ceo di eCooltra, Oriol Miramon -, per questo continuamo ad offrire agli utenti delle novità, dalla nuova app al nuovo scooter elettrico. Ma no ci fermeremo qui".

Presenti alla conferenza stampa di stamattina anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, l’assessora e il presidente di commissione alla Mobilità, Linda Meleo ed Enrico Stefàno. “I romani hanno apprezzato questo tipo di servizio e la mobilità sostenibile rappresenta il futuro delle nostre città”, dice la sindaca Raggi. "Il nostro obbiettivo è quello di far incrementare il servizio nelle zone più periferiche della città - ricorda l'assessora Meleo -, entro fine anno dobbiamo modificare il piano sulla mobilità dle 2016, e questo sarà uno dei punti che affronteremo. Molto è stato fatto, anche dal nostro car scharing comunale, ma possiamo fare di più".