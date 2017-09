VIDEO | Migranti, blitz di Salvini al centro della Croce Rossa di via Ramazzini

La visita del segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, al centro di prima accoglienza gestito dalla Croce Rossa Italiana nel quartiere di Monteverde. “I cittadini di questo quartiere mi hanno chiamato e sono venuto a vedere da vicino la situazione. Certo sono presenze che non ‘arricchiscono' la zona”.

Salvini si è presentato ai cancelli di via Ramazzini intorno alle 14:30. Una visita annunciata ieri, ma senza comunicare il luogo, rimasto segreto per schivare contestazioni. Ha fatto un giro tra le tende in cui alloggiano circa 160 migranti, accompagnato da alcuni abitanti di zona che lo hanno contattato e gli operatori del Cri, i quali riferiscono di non aver avuto alcun avviso del suo arrivo.

“Questa è la mia 52esima visita in un centro come questo - dice il segretario -. Ma la prossima volta che torno a Roma vorrei anche parlare di altri temi, asili nido, strade, servizi”.