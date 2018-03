VIDEO | Meglio Salvini o Di Maio? Romani divisi sul possibile nuovo premier

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Abbiamo fatto un giro per le strade della Capitale per capire come i romani stanno vivendo la formazione del nuovo governo alla guida del Paese.

Per alcuni è una domanda a cui non sanno, o non vogliono, rispondere. Per altri l'esperienza del movimento cinque stelle al governo di Roma penalizza Luigi Di Maio ed optano per Matteo Salvini. Mentre per molti la Lega rappresenta "una scelta preoccupante". Sono comunque diversi quelli che, archiviate le storiche posizioni del leader del Carroccio verso la Capitale e il sud Italia, oggi dichiarano senza problemi di aver votato Lega. E se governassero insieme? "Alla fine non sono tanto diversi", rispondono.

Ecco come i romani si pongono nei confronti della possibile nuova terza Repubblica.