VIDEO | Roma Lercia, il grido d'allarme dell'Alessandrino: "Rifiuti accumulati da prima di Natale"

“Stiamo assillando Ama da settimane, non passano da prima di Natale e non ne possiamo più”. A parlare è una residente di via del Grano 62, altezza con via del Campo, nel quartiere Alessandrino. Dove la situazione appare davvero problematica.

Abbiamo quindi fatto un giro per le vie del quartiere: cassonetti stracolmi e circondati di immondizia a terra, odore nauseabondo. Non tutti si presentano in questo modo però: “Non riusciamo a capire com’è possibile”, spiega il titolare di una frutteria sulla via. Incontriamo una squadra di operatori Ama che, a bordo del furgoncino, non si ferma a raccogliere i rifiuti ammassati tra via del Grano e via del Campo. Il mezzo appare infatti pieno, sarà per questo che da terra li hanno messi dentro i cassonetti? “Lo fanno sempre - dice un abitante di via Alessandrino - infatti se li va a vedere sono già pieni”.