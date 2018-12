VIDEO | #romadicebasta torna in Campidoglio, dossier e mappa del degrado in dono a Raggi

Sono arrivate con il loro dossier sulla città sotto braccio. Nella borsa, rigorosamente di tela e con il logo del loro gruppo social, centinaia di fotografie che raccontano una città allo sbando: “Le abbiamo selezionate tra le oltre sei mila che i cittadini ci hanno inviato in questi mesi”, spiega Valeria Grilli, una delle sei fondatrici di ‘Roma per tutti, tutti per Roma. Da quella piazza piena di migliaia di cittadini dello scorso 27 ottobre, sotto lo slogan “Roma dice basta”, all’incontro “faccia a faccia” la prima cittadina, Virginia Raggi. Incontro annunciato pubblicamente dalla stessa Raggi durante una trasmissione tv in cui anticipava anche la possibilità di fare un giro per la città insieme. “Il tour però vorremmo guidarlo noi - sottolinea Francesca Barzini - abbiamo preparato una mappa della città, e vorremmo quindi mostrare noi quello che non va della città e che forse alla Sindaca è sfuggito”.

Un incontro durato circa due ore in cui sono state esposte le problematiche della città, soprattutto sulle questione dell'emergenza rifiuti "che viviamo da molto tempo, prima dell'incendio del Tmb Salario - sottolinea Barzini - purtroppo su questo, come su altre questioni, la risposta della Sindaca è apparsa molto vaga. Ciaspettavamo ripsoste concrete, invece nulla, nemmeno sugli autobus". L'unica cosa certa, sembra l'incontro che verrà orgnaizzato nel mese di gennaio per fare insieme il tour della città. Una mappa elaborata da Luca Laurenti di "Riprendiamoci Roma" (altro blog di denuncia che collabora con "Roma per tutti") e che tocca 54 punti della Capitale.