VIDEO | I romani bocciano i servizi della Capitale, Tagliavanti: "Tecnologia ed innovazione possono aiutare Roma"

“Se è stato possibile creare una realtà aumentata in 3D, sarà anche possibile avere una città più efficiente ed efficace”. Queste le parole del presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, riferita alla Capitale. Una città bocciata dal punto di vista dei servizi pubblici dai suoi abitanti, come è emerso dai dati diffusi lunedì 29 settembre della dodicesima Indagine sulla Qualità della vita reealizzata dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale.

“Non dobbiamo parlare solo delle cose brutte, ma anche di quelle belle di questa città - continua Tagliavanti, intercettato a margine della conferenza stampa di presentazione della Maker Faire 2019 -, noi siamo convinti che tecnologia ed innovazione possano davvero aiutare Roma, molto di quello che si discuterà in fiera sono vere e proprie soluzioni che se adottate potrebbero migliorare la gestione di alcuni comparti della città. Tra i temi su cui lavoriamo molto c’è quello ambientale”.