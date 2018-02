VIDEO | Rifiuti, ecco come funziona la differenziata con i sacchi intelligenti al Ghetto

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Siamo andati a vedere come sta andando la raccolta differenziata nel quartiere ebraico, avviata a fine novembre e che, secondo il Campidoglio, sta portando percentuali di differenziazione dei rifiuti oltre l'80%. Ma notiamo subito che sono ancora tanti i sacchi dell'indifferenziato conferito dai residenti nei due punti di raccolta.

La chiamano raccolta “intelligente” perché nei sacchetti distribuiti da Ama agli utenti c’è un micro chip in grado di collegare i rifiuti conferiti a chi li ha gettati (e differenziati). Non si tratta di un sistema porta a porta, ma di due punti fissi di Ama ( in via del Portico d’Ottavia e in piazza delle Cinque Scole) in cui gli abitanti possono portare la propria immondizia dalle 7 alle 11:30, dal lunedì al sabato.

Il nuovo modello nel quartiere ebraico è stato avviato lunedì 27 novembre. A distanza di due mesi e mezzo proviamo a capire come lo hanno accolto gli abitanti, se hanno imparato a differenziare e se, in effetti, quello avvolto bei sacchi grigi (indifferenziato) siamo meno. Quello che notiamo è che in realtà ce ne sono parecchi.