VIDEO | I richiedenti asilo diventano 'volontari del verde': "Felici di fare qualcosa per Roma"

Si è concluso oggi, venerdì 16 marzo, il primo ciclo di formazione presso la Casa del Giardinaggio di via Ardeatina per “operatori del verde” a cui hanno aderito 28 richiedenti ospiti delle strutture gestite da Croce Rossa nella città di Roma

Un progetto partito con l’accordo tra la Prefettura e il Comune di Roma dello scorso 6 aprile, a cui ha aderito Croce Rossa italiana: “I ragazzi hanno partecipato volentieri - spiega Debora Diodati, presidente di Croce Rossa Roma - questo perché per è un ottimo progetto di inclusione da una parte, dall’altra offre l’opportunità ai richiedenti asilo di sentirsi utili e di restituire, almeno in parte, l’accoglienza che stanno ricevendo da Roma, occupandosi della città”.

“Questo è il primo di una sere di progetti di inclusione analoghi che intendiamo attivare in città - spiega l’assessore capitolino alle Politiche sociali, Laura Baldassarre - dopo il breve corso di formazione i ragazzi. tutti volontari, lavoreranno per tre mesi con gli operatori del Servizio giardini e alla fine riceveranno un attestato che potranno utilizzare magare per cercare lavoro in futuro”.

Dando una mano concreta alla città: “Certo è un aiuto importante per noi - sottolinea Pinuccia Montanari, assessore all’’Ambiente di Roma Capitale - stiamo cercando di pianificare il lavoro del Servizio giardini partendo dai municipi, ma per gestire i 44mila ettari di parco e verde pubblico di Roma serve personale comunale, e stiamo intervento anche su questo con le 44 assunzioni fatte nell’ultimo anno e il centinaio in previsione”.

I volontari saranno assegnati ai giardini pubblici e affiancati al personale professionista, sotto la responsabilità del funzionario del Servizio giardini del municipio di competenza, che svolgerà per loro funzione di tutor. Mentre i partecipanti avranno l’obbligo di attestare la loro presenza firmando quotidianamente un apposito modulo all’inizio e alla fine dell’attività.