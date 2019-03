Rifiuti: cittadini come sentinelle, Raggi pubblica video dello "zozzone recidivo"

Una lotta agli "zozzoni" sempre più serrata portata avanti non solo dall’amministrazione a cinque stelle ma anche dai cittadini stessi attraverso denunce e segnalazioni indirizzate direttamente al reparto Ambiente del PICS. Ad annunciare l'ennesima multa, per un totale di 3.100 euro, è la sindaca Virginia Raggi, attraverso la pagina Facebook pubblicando il video, girato da un cittadino, che ritrae un “incivile” intento a sversare rifiuti ingombranti sotto il cavalcavia di via Flaminia. L'uomo era stato già fermato e multato poche ore prima dagli agenti PICS Ambiente perché "beccato" a sversare altri rifiuti sulla via Olimpica.

Due sversamenti di ingombranti in un solo giorno

"La seconda infrazione in un giorno, le forze dell’ordine sono andate alla sua ricerca e lo hanno trovato in un'altra strada dove due pattuglie lo hanno intercettato con un altro carico di rifiuti ingombranti speciali pericolosi – ha continuato Raggi - a quel punto, gli agenti della polizia locale hanno disposto il fermo del mezzo per 12 mesi ed hanno inviato la notizia di reato per inquinamento ambientale alla Procura della Repubblica". Ha concluso: "Gli incivili che sporcano la nostra città sono una minoranza, con il contributo dei cittadini onesti riusciremo a insegnargli il rispetto per questa città".

"Le segnalazioni dei cittadini grande prova di senso civico"

"Grazie alla segnalazione di un cittadino, la polizia locale di Roma ha intercettato questo 'zozzone recidivo' che continuava ad abbandonare rifiuti. Grazie a Virginia Raggi per il suo impegno – è stato il commento di Stefano Vignaroli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, la 'Ecomafie' - Le segnalazioni dei cittadini sono una grande prova di senso civico e sono fondamentali per combattere il degrado".

Telecamere di videosorveglianza e operazioni congiunte Polizia Locale e PICS Ambiente

Per stanare gli "zozzoni" sono stati installati, sull’intero territorio cittadino, 50 telecamere di videosorveglianza, collocate nei punti nevralgici e più soggetti a diventare discariche a cielo aperto. Nei giorni scorsi è stato multato un "incivile" in zona Saxa Rubra con una sanzione di 600 euro. Invece, sul territorio del VI Municipio (Torri) in pochi giorni, gli uomini del PISC Ambiente insieme alla polizia del Gruppo Torri hanno elevato multe per un totale di 48mila euro.