VIDEO | Raggi visita le officine Atac di Tor Pagnotta. La pasionaria Quintavalle: "Virginia se deve sveglià"

Lo sfogo della sindacalista, sostenitrice del Movimento, in un video a caldo, subito dopo la visita, pubblicato sulla sua pagina facebook

Non ha mai fatto mistero del sostegno al Movimento come, in maniera altrettanto aperta, ha criticato la giunta Raggi e le "non decisioni" prese da quanto è al governo della città. Micaela Quintavalle ieri, come spesso fa, ha affidato ad una diretta facebook un duro sfogo contro l'attuale amministrazione. Detonatore della sua amarezza una visita della sindaca che, accompagnata dall'assessora Linda Meleo e dal presidente della commissione Trasporti Enrico Stefano, ha visitato ieri il deposito e le officine di Tor Pagnotta. Una visita, secondo quanto riferito dalla Quintavalle e secondo quanto verificato da RomaToday, era annunciato.

Anche per questo il deposito era stato ripulito e la situazione è diversa da quella che i lavoratori vivono ogni giorno, è la sintesi dello sfogo della Quintavalle. La Pasionaria, diventata famosa per i suoi attacchi al sistema della triplice prima e poi per aver fondato il sindacato CambiaMenti, in serata prova ad argomentare lo sfogo, reiterando comunque le accuse e spiegando che il Movimento sta perdendo tantissimi consensi tra i lavoratori.

Riportiamo, dalla pagina facebook della Quintavalle, il suo sfogo.