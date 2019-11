Viaggio della Memoria, il messaggio della sindaca da Auschwitz: "Gli studenti qui oggi sono nostra speranza per il futuro"

La sindaca dall’ingresso del campo di concentramento di Auschwitz, lancia il suo appello, diretto alla senatrice Liliana Segre (dopo le polemiche sulla mozione per la commissione in Senato contro i discorsi d’odio) ma anche “a tutte le vittime delle deportazioni nazifasciste”.

La prima cittadina inoltre ricorda le iniziative messe in capo dalla sua amministrazione sul tema della Memoria. In particolare oltre ai Viaggi in Polonia, Germania ma anche Italia, il progetto “Testimone dei testimoni”, sempre coinvolgendo le scuole di Roma.