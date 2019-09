VIDEO | Raggi inaugura il nuovo anno scolastico da San Basilio: "Seguite gli insegnamenti dei vostri professori"

“Auguro a tutti gli studenti romani un buon inizio anno, i vostri professori non vi insegnano solo materie di studio ma anche come affrontare la vita, quindi ascoltateli”. Con queste parole la sindaca Virginia Raggi, invia un messaggio a chi siederà tra i banchi di scuola a partire da oggi, lunedì 13 settembre.

Per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2019-2020 quest’anno è stata scelta San Basilio. L’istituto comprensivo Federico Fellini ha ospitato la cerimonia alla presenza della sindaca Raggi accompagnata dalla presidente del IV municipio, Roberta Della Casa. La musica dell’orchestra scolastica, i saluti consueti della prima cittadina ai giovani studenti e le domande che loro hanno voluto rivolgerle. Tra le tante, il perché Salvini si fosse così allontanato dal presidente Conte: “Ha sbagliato - risponde Raggi -, ma ora c’è un governo che porterà avanti gli altri progetti importanti per questo Paese”.

Poi un giro alla palestra, distrutta da un incendio due anni fa, con i lavori di ristrutturazione ormai quasi ultimati: “Ringrazio le istituzioni che si sono mosse subito per poter riavere la palestra - spiega Paolo Lozzi, dirigente scolastico IC Fellini -, importante perchè possiamo dare una ulteriore offerta formativa agli studenti, ma anche per aprirla al quartiere”. “Un fatto doloso a cui non abbiamo voluto piegarci - sottolinea invece Della Casa -, il nostro impegno andrà avanti”.