VIDEO | I cordoli in marmo 'spaccano' via Emanuele Filiberto: pro e contro in strada per la preferenziale

I lavoro devono ancora essere tali da poterle dare una forma. Ma la preferenziale di via Emanuele Filiberto, tra i quartieri Esquilino e San Giovanni, ha già innescato le prime proteste. Nel pomeriggio oggi, a pochi passi dalla Basilica, una delegazione di commercianti e alcuni residenti hanno accolto l’invito a scendere in piazza lanciato dal presidente del comitato Villa Volkonsky, Gaetano Laurogrotto: “Chiediamo la modifica del progetto perché così com’è non è sicuro ed è dannoso per le attività commerciali su strada - dice a Roma Today -. Un quartiere spaccato in due da questi cordoli di marmo che sono pericolosi e bloccano di fatto la viabilità di zona”.

La richiesta principale è quella di ripristinare un passaggio pedonale e un transito all’incrocio con via Fontana. Poi più parcheggi orari per i clienti dei negozi, soste di carico e scarico merci. “Avremmo voluto essere maggiormente coinvolti perché è evidente che no è stato fatto uno studio preventivo della viabilità - sottolinea Stefano Tozzi, capogruppo Fdl al I municipio - non è vero che non vogliamo la preferenziale, ma un progetto rivisto”.

Alla piccola manifestazione arrivano alcuni membri dell’associazione Salvaciclisti, favorevoli alla preferenziale così com’è stata pensata: “Perché protegge il transito dei mezzi pubblici e questo significa meno traffico e meno auto - spiega Sandro calmanti di Salvaciclisti -, inoltre questo tipo di cordolo garantisce un transito delle macchine più ordinato, quindi più sicuro”.