VIDEO | Auchan-Conad, lavoratori da tutta Italia sotto al Mise: "Vogliamo certezze sul lavoro"

Un piano industriale chiaro e concreto, certezza sugli esuberi, ma anche in intervento deciso da parte di Mise neo confronti di Conad che, da quando ha acquisito Auchan “ci ha lasciato senza informazioni ne sicurezza per il nostro posto di lavoro”, come dicono a gran voce i lavoratori.

Questo il senso della protesta che stamattina, mercoledì 30 ottobre, in concomitanza dello sciopero nazionale ha portato circa 200 lavoratori di Auchan-Conad, arrivati da tutta italia, sotto al Mise. In ballo ci sarebbero 6mila dei 18mila posti di lavoro. Al tavolo convocato al Ministero, le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascta Cisl e Uiltucs. Dall'incontro è emersa la volonta del dicastero di viaMolise di effetuare un tavolo con i vertici di Conad per fare luce sulla situaizone industriale del gruppo.