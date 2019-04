VIDEO | Autorecupero via dei Lauri, 13 mesi in attesa di una firma. Sit in sotto l'assessorato al Patrimonio

Con oltre dieci anni di ritardo sulla tabella di marcia e 13 mesi di attesa “per la firma finale”, il Comune di Roma ha sbloccato l’iter per il completamento del progetto di autorecupero di via dei Lauri, a Centocelle. La “vittoria” è arrivata durante il presidio delle 23 famiglie della cooperativa Inventare l’Abitare, assegnataria dell’ex scuola, che questa mattina si sono radunate davanti alla sede dell’assessorato al Patrimonio di piazza Giovanni Da Verrazzano, per denunciare la situazione di stallo sul loro progetto. “Ci è stata finalmente consegnata la lettera protocollata che dichiara che il Comune di Roma non ha una polizza assicurativa attiva sugli immobili”, racconta Bruno Papale, presidente della cooperativa. “Con questo documento possiamo andare da Banca Etica e chiedere un mutuo per poter avviare i lavori. L’assicurazione la pagheremo noi ma era necessario essere sicuri che, in caso di incidenti, non si sovrapponesse quella comunale. Una volta ottenuto il mutuo e sottoscritti gli ultimi particolari burocratici, potremo iniziare i lavori per rendere abitabili gli appartamenti. Ci metteremo una decina di mesi”.

La vicenda dell’autorecupero di via dei Lauri, a ormai quasi vent’anni di distanza, si avvia a percorrere le fasi finali. Ma parte negli anni '90 quando l’ex scuola di proprietà pubblica viene occupata da un gruppo di famiglie per l’emergenza abitativa. Nel 2003 la cooperativa Inventare l'Abitare vince un bando emesso dall’amministrazione comunale per progetti di autorecupero destinati a famiglie con redditi bassi. Il Comune paga la ristrutturazione delle parti esterne del palazzo, gli inquilini i lavori per rendere abitabili i singoli appartamenti pagando per vent'anni le rate del mutuo, con importi accessibili visti i costi contenuti dell'operazione. Estinto il mutuo, l'immobile resta di proprietà del Comune e le famiglie assegnatarie ricontrattano nuovi affitti con il Comune stipulando una nuova convenzione.

Le famiglie escono dall'immobile per quello che sarebbe dovuto essere un trasferimento temporaneo. La consegna degli appartamenti è prevista per il 2008 ma le ristrutturazioni in capo al Comune terminano nella primavera del 2018. L’immobile viene dato in consegna alla cooperativa il 6 marzo del 2018 e da allora, per sbloccare la fase finale dei lavori, manca solo il documento che il dipartimento ha rilasciato stamattina. “Siamo contenti del risultato”, conclude Bruno Papale. “L’amministrazione comunale si è resa conto del ritardo inammissibile che stava bloccando il nostro progetto. Speriamo che nel futuro la collaborazione e la comunicazione con il dipartimento Patrimonio migliori. Ci sono ancora diversi progetti di autorecupero che attendono da anni di essere sbloccati”.