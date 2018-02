VIDEO | Elezioni, protesta di Potere al Popolo sotto gli uffici della Rai: “Basta oscuramento mediatico”

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

“Non ci danno lo spazio che il servizio pubblico deve garantire per informare correttamente gli elettori”. Così nel pomeriggio di oggi, giovedì’ 8 febbraio, attivisti e candidati della lista "Potere al popolo" hanno organizzato un presidio di protesta contro “l’oscuramento mediatico”.

Attivisti vestiti da fantasmi "perché l'informazione pubblica tratta la neonata lista popolare come lo spettro di queste elezioni", spiegano. “C’è una volontà ben precisa contro l’unico movimento davvero di sinistra, forte delle 93mila firme di cittadini raccolte negli ultimi mesi - dice Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista e candidato alla Camera dei Deputati per Potere al Popolo - Subiamo un oscuramento inaccettabile e siamo qui oggi per ribadiamo con forza”. “Chiediamo che ci venga dato il giusto spazio nelle reti Rai, come in quelle private - spiega Viola Carofalo, capo politico di Potere al Popolo -, in modo da farci conoscere agli elettori e per poter presentare il nostro programma”.