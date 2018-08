VIDEO | Maltempo a Roma, allagamenti a Ponte Milvio. Alemanno: "Immaginate in autunno"

"Siamo ad agosto. Immaginate cosa accadrà in autunno". C'è anche l'ex sindaco Gianni Alemanno tra quanti nel pomeriggio di oggi si sono ritrovati a fare i conti il maltempo che ha investito la Capitale. Alemanno ha postato un video su Facebook per mostrare la situazione nella zona di Ponte Milvio dove molte strade, in seguito al forte nubifragio si sono letteralmente allagate. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO)

Prima su via di Tor Di Quinto "vicino al ponte di Corso Francia". Poi in direzione di Ponte Milvio dove le immagini riprese dall'ex primo cittadino mostrano una strada allagata e un bus fermo con le quattro frecce tanto che la stessa auto su cui sta viaggiando Alemanno è costretta ad effettuare la retromarcia. E ancora. "Anche sulle strade laterali non si passa. Ponte Milvio è isolato".

Alemanno, che durante il suo mandato ha dovuto affrontare numerose situazioni di disagio a causa del maltempo, ha commentato così: "Non è novembre, è agosto. UN temporale estivo e Tor di Quinto e Ponte Milvio, come buona parte di Roma, sono bloccati dall'acqua. Cosa succederà in autunno?".