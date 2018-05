VIDEO | Metro C, voce ai primi pendolari della nuova stazione San Giovanni

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Che questa apertura sia un fatto storico per la città, lo si vede anche dai tanti romani che in questo sabato mattina hanno scelto di usare la MetroC sapendo di poter scendere a San Giovanni. Per la prima volta.

Molti sono utenti abituali della terza linea metropolitana di Roma e che ora non vedono l’ora di usare la nuova stazione per collegarsi alla A “evitando finalmente la navetta, il 51”. Tanti altri invece sono accorsi per vedere perché questa fermata è considerata anche un museo: “Bellissimo poter vedere tutti questi reperti - spiega un pendolare della linea C arrivato a San Giovanni oggi solo per la curiosità di vedere la nuova stazione - ora per noi sarà davvero già comodo”.