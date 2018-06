I romani festeggiano la Repubblica: il Tricolore sui cieli della Capitale, applausi per la parata

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ovazione per la sfilata del 2 giugno in via dei Fori Imperiali, in occasione della 72esima Festa della Repubblica. Una ricorrenza a cui hanno voluto partecipare anche tante famiglie, sotto i colori della bandiera italiana. Le celebrazioni hanno avuto inizio con la deposizione di una corona d'alloro al Milite Ignoto da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi il sorvolo delle Frecce Tricolori che hanno aperto di fatto i festeggiamenti. Massime autorità dello Stato e del nuovo governo al gran completo. Accanto a Mattarella, i presidenti delle Camere Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, il neo premier Giuseppe Conte, il ministro alla Difesa, Elisabetta Trenta. Ci sono anche i due leader politici del governo giallo-verde Luigi Di Maio (M5s) e Matteo Salvini (Lega), il presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, i vice presidenti della Camera Mara Carfagna, Ettore Rosato, Maria Edera Spadoni e il vice presidente del Senato Ignazio La Russa. Presente anche il fondatore del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, che sceglie però di seguire la grande festa ai Fori Imperiali dalla terrazza dell’hotel Forum, sua “residenza romana".

Alle 10 parte la sfilata, aperta come di consuete da una delegazione dei sindaci d’Italia. Poi le alte cariche militari, i reggimenti. Lo storico gruppo Sassari e Bersaglieri sono stati tra i più apprezzati, mentre un lungo applauso ha accompagnato il passaggio degli atleti paralimpici. La parata chiude con il suggestivo atterraggio di una grande bandiera d’Italia accompagnata da un paracadutista militare, accolto tra gli applausi.

Una giornata di festa. Un momento di unione e condivisione che sembrava impensabile solo pochi giorni fa, in piena crisi governativa. E che oggi appare ormai lontana.