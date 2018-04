VIDEO | "Atac + facile", nuovi parcometri e il biglietto nello smartphone: "Ne venderemo di più"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sono quattro i nuovi prodotti elaborati e lanciati sul mercato da Atac con lo scopo di incentivare ed aumentare le vendite dei biglietti. Riguardo particolare per gli abbonati.

Presentati stamattina, lunedì 9 aprile, alla stazione Termini dal presidente di Atac Paolo Simioni, la sindaca di Roma Virginia Raggi, l’assessora alla Mobilità Linda Meleo, il presidente della commissione capitolina al Trasporto, Enrico Stefàno. Testimonial dell’azienda del trasporto pubblico locale della Capitale, Max Giusti: “Dobbiamo essere orgogliosi di essere romani, amare questa città”. La grande novità si chiama “B+”, una nuova piattaforma con la quale gli utenti potranno acquistare e utilizzare contemporanea,ente fino a 20 BIt, mentre sulla rete dei trasporti verranno istallate dei variatori dei titoli di viaggio che consentiranno di entrare sui mezzi pubblici utilizzando lo smartphone e il sistema di QR code. Al costo di un euro si potrà invece acquistare la nuova “Contactless”, una card dove caricare bit, titoli turistici e settimanali con l'idea di sostituire gradualmente i biglietti cartacei, che comunque resteranno in commercio. Novità anche per il pagamento della sosta auto: “Pay&Go”: nei prossimi mesi verranno installate mille nuovi parcometri con la quale si potrà pagare il parcheggio con bancomat e carta di credito, ma anche pagare le multe del trasporto pubblico. “Non solo - sottolinea Simioni - perché inserendo la targa del veicolo non sarà necessario tornare in auto a depositare il ticket e si potrà eventualmente pagare da altra postazione l’incremento della sosta, se necessario. Un sistema rivoluzionario e veloce”. E per gli abbonati Atac, “c’è il nuovo portale (vantaggi.atac.roma.it) con la quale potranno usufruire di sconti e promozioni su centinaia di offerte su beni e servizi - spiega Simioni -. Tutte e quattro le novità illustrate oggi si possono spiegare con tre semplici parole chiave: dematerializzazione, facilità fidelizzazione”.

E per far conoscere meglio le novità agli utenti, la voce di Max Giusti in uno spot: “Sono molto contento di poter dare il mio contributo - dice - Atac è Roma, la nostra città. Dobbiamo essere i primi a dare il buon esempio".