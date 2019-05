VIDEO | Night to 2 e Night to 5, nasce la nuova rete di bus notturni dalla periferia al centro della città

Una nuova rete di linee notturne e un servizio più capillare per tutti gli utenti del trasporto pubblico di Roma, a partire da lunedì 3 giugno. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme all’assessora alla Mobilità, Linda Meleo, Enrico Stefàno e Pietro Calabrese, sono arrivati fino a Tor Bella Monaca per presentare il nuovo piano notturno del trasporto su gomma: “Una piccola rivoluzione - dice Raggi -, che avvicina sempre più la periferia al centro città, con l’obbiettivo di ridurre il più possibile il trasporto privato”.

Il nuovo piano sarà diviso in due parti: la Night to 2 (Nto2), con alcune linee diurne che prolungheranno il servizio fino alle 2 di notte, e la Night to 5 (Nto5) – attiva da lunedì 10 giugno – con linee in strada dalle 23.30 alle 5.

“La nuova rete di bus notturni è frutto della collaborazione tra Roma Capitale, Roma servizi per la mobilità e Atac - spiega Meleo -, un lavoro di squadra fatto anche con i territori che ci ha permesso di raggiungere un traguardo importante per ampliare e potenziare il servizio di superficie. Grazie alla nuova rete notturna saranno infatti servite zone attualmente non coperte e allo stesso tempo, mantenendo lo stesso contratto di servizio grazie alla rimodulazione dell’offerta attuale e recuperando chilometraggio dove non serviva”.