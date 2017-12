VIDEO | "Diritti senza confini" migliaia di migranti in corteo a Roma: "Minniti ci riceva"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un fiume di persone, più di 25 mila secondo gli organizzatori, ha attraversato il cuore della Capitale per portare in piazza i problemi dei migranti. Migliaia tra braccianti, lavoratori sfruttati in nero o in attesa di commissione che oggi chiedono "Più diritti, lavoro e casa".

Da piazza della Repubblica a piazza del Popolo, passando per piazza Barberini e via Sistina. Un corteo colorato e pacifico quello che nel pomerigigo di oggi, sabato 16 dicembre, ha voluto portare all'attenzione dei media e della politica nazionale ed europea, le condizionei di vita di migranti e richiedenti asilo, arrivati da tutta Italia. "Il ministro Marco Minniti deve riceverci - dice Aboubakar Soumahoro, responsabile migranti per Usb e membro dell'organizzazione internazionale Sans Papier - hanno sempre deciso per noi senza prenderci in considerazione, adesso basta. Questa è la giornata degli invisibili, la giornata degli ultimi. Di quelli che oggi dicono basta".