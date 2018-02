VIDEO | Giorgia Meloni "minacciata" a Termini durante la diretta facebook

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La leader di Fratelli d'Italia protagonista di un acceso scambio di battute con un uomo nell'area attorno allo scalo ferroviario dell'Esquilino

Una passeggiata nell'area della stazione Termini per documentare con una diretta facebook la situazione dello scalo ferroviario più importante della Capitale. Due minuti di immagini nei quali Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e candidata alle prossime elezioni della Camera nel collegio di Latina, descrive "la realtà che vedete ogni giorno" al Centro di Roma. Nel corso della diretta la Meloni viene avvicinata da un uomo con un fratino arancione. Poi gli animi di scaldano, la Meloni gli dice "no dai, ce lo chiedi dopo". A questo punto si sente nella diretta social l'uomo che afferma: "Non me pijate per il cu..sennò so calci"

Video Giorgia Meloni a Termini

La Meloni non ci sta e risponde per le rime all'uomo con il fratino, che alla domanda diretta dell'operatore "ci stai minacciando?" però smentisce "Calci? Calci al pallone, giocamo a pallone" afferma in dialetto romanesco. L'uomo poi si allontana con la Meloni che prosegue la passeggiata. "Questa è Termini - conclude la leader di Fdi - dove parcheggiatori abusivi minacciano di prendervi a calci se non fate quello che dicono. Spacciatori, ubriachi, gente che grida e molestatori. Qui c'è di tutto".