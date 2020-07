VIDEO | Salvini va in via Candoni e lancia un messaggio a Raggi: "Se fossi sindaco farei..."

"Alla sindaca Raggi dirò di intervenire”. Matteo Salvini arriva in via Candoni nella mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, ma il suo obbiettivo è il campo rom che vi confinante.

E l’occasione è ghiotta anche per parlare delle future elezioni della Capitale lanciando un messaggio alla sindaca Virginia Raggi: “Il campo tollerato dal Comune, quindi chiediamo a nome dei lavoratori un censimento per capire chi vive lì dentro, uno sulla frequenza scolastica perchè la denuncia degli autisti è quella di essere presi a sassate proprio dai bambini che invece di andare a scuola lanciano sassi. Per quattro anni non ha fatto nulla". “Il miglioramento del servizio del trasporto pubblico resta un punto importante la Lega e ci stiamo già preparando”, dice Salvini rivolgendosi al turno elettore del 2021. Non c’è ancora un nome, “ce ne sono molti”, sottolinea, ribadendo che sarà di Roma.